Google запустил фактчек в новостном агрегаторе и поисковике

Интернет-гигант Google, как и обещал, запустил функцию фактчека для новостей в поисковой выдаче и в выдаче по новостям. Функция уже включена по всему миру - для поиска и «Google Новостей» на всех языках, сообщает AIN.UA.

"Каждую минуту тысячи новых статей публикуются в онлайне и количество контента, с которым сталкиваются пользователи, — невероятное. К сожалению, не весь этот контент построен на фактах и является правдивым… Поэтому мы объявили, что дадим паблишерам возможность показывать тег Fact Check для новостных историй", — говорят в компании.

Отметка Fact Check появляется непосредственно под названием новости или статьи, и обозначает, что факты в сообщении проверены как самим издателем, так и фактчекинговыми организациями. Под заголовком новости также будет указываться источник данных или заявлений, на котором построено сообщение.