Google запустил фактчек в новостном агрегаторе и поисковике

Интернет-гигант Google, как и обещал, запустил функцию фактчека для новостей в поисковой выдаче и в выдаче по новостям. Функция уже включена по всему миру - для поиска и «Google Новостей» на всех языках, сообщает AIN.UA.
"Каждую минуту тысячи новых статей публикуются в онлайне и количество контента, с которым сталкиваются пользователи, — невероятное. К сожалению, не весь этот контент построен на фактах и является правдивым… Поэтому мы объявили, что дадим паблишерам возможность показывать тег Fact Check для новостных историй", — говорят в компании.
Отметка Fact Check появляется непосредственно под названием новости или статьи, и обозначает, что факты в сообщении проверены как самим издателем, так и фактчекинговыми организациями. Под заголовком новости также будет указываться источник данных или заявлений, на котором построено сообщение.
Чтобы интернет-издания могли использовать эту возможность, они должны поддерживать работу с разметкой ClaimReview от Schema.org или же виджет Share the Facts.
Если же Google поймает издателя на обмане, то не примет тег, а сам сайт даже может удалить из источников «Google Новостей».
Напомним, после начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google сообщил, что по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий, лишив их доходов. Позже компания анонсировала изменения в политике размещения рекламы, в частности запрет рекламы на страницах с неприемлемым контентом.
Главное фото: Pexels.com / Photo Mix
Статьи по теме
- Германия хочет штрафовать соцсети за фейки и агрессию на сумму до $53 млн
- Американка создала игру о распространении фейков в интернете
- Google позволит создателям фильмов и знаменитостям публиковать сообщения в поисковике
- Google запретит рекламу на страницах с неприемлемым контентом
- Facebook начал маркировать фейки
- В мире бум на фактчекинг-сайты: Reuters