Google запускает сервис для публикации контента СМИ, как у Snapchat

Интернет-гигант Google разрабатывает технологию создания медиаконтента по аналогии с платформой Discover в приложении Snapchat, с помощью которой бренды и СМИ публикуют свои новости.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, проект называется Stamp («St» – Stories («Истории»), а «amp» – Accelerated Mobile Pages – сервис для создания быстро загружающихся в мобильных браузерах статей, развиваемый Google с 2015 года).

По информации издания, официально Stamp будет представлен после 7 августа. С его помощью СМИ и бренды смогут создавать «истории» – перелистываемые слайды с текстом, фото и видео. При этом сервис будет привязан к поиску Google, что даст компаниям доступ к более широкой аудитории. Также издатели смогут публиковать созданные «истории» на своих сайтах (такой функции в Snapchat нет).

Компания Google вела переговоры об использовании Stamp с Vox Media, CNN, Time, The Washington Post и другими медиакомпаниями. Однако детали этих переговоров и возможных сделок пока не известны.

Напомним, в июле в основном поисковом приложении Google для Android и iOS появилась «умная» лента публикаций. В ней собраны сообщения и данные по темам, которыми интересовался пользователь или которые могут ему понравиться.

Фото: Flickr.com / brionv