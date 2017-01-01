ТЕЛЕКРИТИКА

Google запускает просмотр видео в результатах поиска

Бизнес

Компания Google запускает предварительный просмотр видеороликов прямо в результатах поиска. Теперь в выдаче будут отображаться не статичные превью видео, а 6-секундрные клипы без звука. Об этом пишет Sostav.ua.

В ближайшую неделю функция запустится в приложениях Google для Android и Chrome. На Android она пока будет доступна только в мобильной версии поиска.



Фото: blog.google

В ближайшую неделю функция запустится в приложениях Google для Android и Chrome. На Android она пока будет доступна только в мобильной версии поиска.

По умолчанию предварительные просмотры воспроизводятся только в режиме Wi-Fi. Включить превью с использованием мобильных данных или отказаться от этой функции можно в меню настроек в приложении Google или настройках для Android Chrome.

Проигрываться будут все видео, а не только YouTube-ролики. Для новых видео превью будут показываться не сразу, а после обработки серверами. Также сообщается, что превью не содержат рекламу.

Предпросмотр видео формируется на основе машинного обучения. Алгоритм Google анализирует видео полностью, а затем решает, какой репрезентативный фрагмент выбрать для показа. При этом он не учитывает запрос пользователя, а ориентируется на содержание видео.


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