Google запускает просмотр видео в результатах поиска

Компания Google запускает предварительный просмотр видеороликов прямо в результатах поиска. Теперь в выдаче будут отображаться не статичные превью видео, а 6-секундрные клипы без звука. Об этом пишет Sostav.ua.
В ближайшую неделю функция запустится в приложениях Google для Android и Chrome. На Android она пока будет доступна только в мобильной версии поиска.
В ближайшую неделю функция запустится в приложениях Google для Android и Chrome. На Android она пока будет доступна только в мобильной версии поиска.
По умолчанию предварительные просмотры воспроизводятся только в режиме Wi-Fi. Включить превью с использованием мобильных данных или отказаться от этой функции можно в меню настроек в приложении Google или настройках для Android Chrome.
Проигрываться будут все видео, а не только YouTube-ролики. Для новых видео превью будут показываться не сразу, а после обработки серверами. Также сообщается, что превью не содержат рекламу.
Предпросмотр видео формируется на основе машинного обучения. Алгоритм Google анализирует видео полностью, а затем решает, какой репрезентативный фрагмент выбрать для показа. При этом он не учитывает запрос пользователя, а ориентируется на содержание видео.