Google запретит рекламу на страницах с неприемлемым контентом

После того как несколько крупных брендов сняли свои объявления с Google из-за того, что они были размещены на страницах с неприемлемым контентом, таким как пропаганда терроризма и антисемитизм, компания анонсировала изменения в политике размещения рекламы, сообщает RNS.

"Мы осознаем необходимость усилить нашу политику, которая определяет, где должна появляться реклама Google. Цель обновления политики — запретить рекламу на страницах или в видеороликах с контентом, разжигающим ненависть, а также жестокого и оскорбительного содержания", — уточняют в Google.

Также в компании добавляют, что прислушались к замечаниям рекламодателей, выступающим за более простой и надежный механизм, который запретил бы показ их объявлений рядом с контентом противоречивого содержания. И вближайшие несколько недель корпорация внесет изменения в политику размещения рекламы как на YouTube, так и в контекстно-медийной сети Google.

Напомним, после начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий, лишив их доходов.

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