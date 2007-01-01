Google закрывает программу для бесплатного чтения платных статей СМИ

Интернет-гигант Google решил закрыть программу First Click Free (FCF), которая давала пользователям доступ к платным материалам изданий при первом переходе на страницу из результатов поиска, сообщает Searchengines.ru.

Данное решение призвано помочь СМИ повысить свои доходы от подписок. При этом издатели смогут и дальше предоставлять пользователям возможность «бесплатного первого клика» по собственному желанию, а их отказ от этого не приведет к понижению позиций сайта в результатах поиска Google.

Напомним, программа FCF была запущена в 2007 году. Ее цель – позволить пользователям увидеть, какой контент доступен за плату, и поощрить их оформить подписку.За все время существования программа подвергалась нескольким изменениям: сначала пользователи могли ежедневно просматривать неограниченное число материалов издания в день; в 2009 году Google разрешил ограничить их количество до пяти, а в 2015 – до трех.

В феврале этого года газета The Wall Street Journal вышла из программы FCF. Издание пошло на такой шаг, чтобы попытаться достичь поставленной цели в 3 млн подписчиков на саму газету и другие продукты своего издателя Dow Jones.

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