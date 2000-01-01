Google закрывает платный сервис для встраивания поисковика на сайты

Интернет-гигант Google с 1 апреля перестанет продавать сервис Google Site Search, с помощью которого администраторы могли установить на свой сайт поисковик компании, адаптировав его под свой дизайн и убрав бренд корпорации. А еще через год проект будет полностью закрыт, сообщает vc.ru.
Укомпании есть два продукта, которые предлагают установку поисковика для сайта: платный Google Site Search (работает с 2008 года.) и бесплатный Custom Search Engine. Первый позволяет адаптировать выдачу поиска под дизайн своего сайта, отключить рекламу и брендинг Google, а также установить поисковик для картинок.
После того как компания отключит сервис запросы пользователей будут отправляться в Custom Search Engine.
Отметим, пользователи платили за Google Site Search в зависимости от количества запросов. Например, стоимость 20 тыс. запросов составляла $100 в год, 500 тыс. запросов - $2000 в год.
Напомним, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, в следующем году собирается отказаться от 30-секундных рекламных роликов, которые проигрываются перед видео без возможности пропуска.
Фото: pixabay.com / hawkHD
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