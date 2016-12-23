Google выпустил три приложения для работы с фото и видео

Интернет-гигант Google представил три приложения для редактирования фотографий и видео – Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies.

В компании отмечают, что все три редактора используют технологии распознавания объектов и людей на фото и другие разработки Google и относятся к категории экспериментальных приложений в рамках программы Appsperiments.