ТЕЛЕКРИТИКА

Google выпустил три приложения для работы с фото и видео

Бизнес

Интернет-гигант Google представил три приложения для редактирования фотографий и видео – Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies.

В компании отмечают, что все три редактора используют технологии распознавания объектов и людей на фото и другие разработки Google и относятся к категории экспериментальных приложений в рамках программы Appsperiments.

Образование

Лучшие приложения для журналистов в 2016 году

Так, Storyboard для Android помогает пользователям превратить видео в страницу комикса. Принцип действия: приложение автоматически выбирает интересные кадры и применяет к ним один из шести предложенных визуальных эффектов. При этом оно может сгенерировать более 1,6 трлн комбинаций кадров.

_

_

Приложение Selfissimo!, доступное как на iOS, так и на Android, автоматически делает черно-белое фото каждый раз, когда пользователь прекращает двигаться и позирует.

_

_

А видеоредактор Scrubbies, доступный только для устройств на iOS, предназначен для работы с зацикленными видео. Он позволяет управлять скоростью воспроизведения и направлением ролика. Например, его можно проигрывать в обратном порядке с любой скоростью.

_

_

Напомним, ранее Дом Хофманн, который работает в Twitter и является создателем мобильного приложения для создания и публикации коротких зацикленных видеороликов Vine,   объявил, что работает над возрождением проекта.

Заглавное фото: Flickr.com / Sam Churchill

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Бизнес

Номинант на «Оскар» от Украины снимет новый фильм о войне на Донбассе

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом