Google удалил 1 млн пиратских сайтов за пять лет

Как известно, запрос на удаление URL-адреса может быть сделан владельцем прав на спорный материал. После этого он рассматривается сотрудниками Google. И в случае удовлетворения ими этого запроса, владелец ресурса-нарушителя получит соответствующее уведомление в Search Console.

Напомним, поисковики Google и Bing (принадлежит корпорации Microsoft) в Великобритании начнут понижать в поисковой выдаче сайты с пиратским контентом. Соответствующее соглашение компании подписали с британским правительством и правообладателями. Кодекс вступает в силу с 1 июня.

После начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий.

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