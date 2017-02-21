Google удалил 1 млн пиратских сайтов за пять лет

В течение последних пяти лет интернет-гигант Google убрал из результатов поиска 1,01 млн пиратских сайтов и 2,15 млрд URL-адресов.
Как сообщает издание Watcher, об этом говорится вобновленном отчете компании о запросах на удаление контента в связи с нарушением авторских прав.
Как известно, запрос на удаление URL-адреса может быть сделан владельцем прав на спорный материал. После этого он рассматривается сотрудниками Google. И в случае удовлетворения ими этого запроса, владелец ресурса-нарушителя получит соответствующее уведомление в Search Console.
Напомним, поисковики Google и Bing (принадлежит корпорации Microsoft) в Великобритании начнут понижать в поисковой выдаче сайты с пиратским контентом. Соответствующее соглашение компании подписали с британским правительством и правообладателями. Кодекс вступает в силу с 1 июня.
После начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google по состоянию на январь 2017-го отключил от рекламного сервиса компании AdSense около 200 изданий.
Фото: pixabay.com
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