Google удалил 0,9 млрд ссылок на пиратский контент в 2016 году

Интернет-гигант Google в течение прошлого года удалил в своем поисковике 900 млн ссылок, которые нарушают авторские права, сообщает «РБК-Украина».
Эта цифра превысила показатель 2015 года в два раза.
Всего же общее количество обращений правообладателей к компании на удаление какого-либо материала превысило отметку в 1 млрд.
Отметим, Google довольно оперативно реагирует на жалобы правообладателей, основываясь на принятом американским конгрессом законодательном акте - Digital Millenium Copyright Act. При удалении ссылки на пиратский контент компания размещает на странице с результатами соответствующими запросу уведомление об удалении доступа к той или иной странице, ссылаясь на вышеуказанный документ.
Напомним, борьба с пиратскими сервисами и защита интеллектуальной собственности в Украине обсуждалась во время специально посвященной этому пресс-конференции:
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