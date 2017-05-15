Google решил отключать от AdSense за нарушения не весь сайт, а отдельную страницу

Компания Google анонсировала два изменения в работе своей рекламной системы AdSense. Оба они касаются сайтов, которые нарушают ее правила и могут остаться без партнерской поддержки интернет-гиганта, сообщает AIN.UA.

Первое изменение касается технологии AdSense: теперь в случае нарушения (например, публикацию контента, который может содержать оскорбления, разжигание ненависти и т.д.) реклама будет отключаться не на всем сайте сразу, а на отдельной его странице. При этом Google оставляет за собой право полного отключения рекламы.

Во-вторых, компания анонсировала запуск платформы Policy Center — веб-сайт, на котором владельцы сайтов смогут узнать все правила по работе с партнерской программой AdSense, а также получат доступ ко всем объясняющим материалам Google о нарушениях.

Подобный шаг компания предприняла, чтобы удержать свои доходы: отключение целого сайта от рекламы, с которой свой процент получает и Google, ведет к большим потерям, нежели при отключении одной страницы.

Напомним, после начала борьбы с распространителями фейковых новостей в ноябре 2016 года Google по состоянию на январь 2017-го отключил от AdSense около 200 изданий, лишив их доходов.

Фото: Flickr.com / brionv