Google рассказал, когда начнет блокировать назойловую рекламу в Chrome

Браузер Google Chrome с 15 февраля начнет блокировать недобросовестную рекламу. Новая версия браузера запускается в рамках программы «Качественная реклама для пользователя», объявленной Коалицией за качественную рекламу.
Таким образом, Google обещает бороться с рекламой, которая мешает пользователям – с автоматически запускающимися видеороликами, всплывающими окнами со звуком, межстраничные полноэкранные объявления и др.
При этом сайты, которые получат уведомление о том, что на них зафиксированы нарушения, смогут обратиться в Google для повторной проверки.
Интернет-гигант также предоставил список форматов объявлений, которые можно использовать вместо назойливых. Для мобильных устройств:
Для десктопных:
Напомним, в апреле стало изветно, что Google собирается добавить в мобильную и десктопную версию браузера Google Chrome функцию блокировки рекламы. Источники The Wall Street Journal тогда говорили, что это защитные меры компании, поскольку она наблюдает рост использования сторонних блокировщиков и хочет подавить эту тенденцию с помощью собственных сервисов.
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