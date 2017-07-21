ТЕЛЕКРИТИКА

Google рассказал, когда начнет блокировать назойловую рекламу в Chrome

Бизнес

Браузер Google Chrome с 15 февраля начнет блокировать недобросовестную рекламу. Новая версия браузера запускается в рамках программы   «Качественная реклама для пользователя», объявленной Коалицией за качественную рекламу.

Таким образом, Google обещает бороться с рекламой, которая мешает пользователям – с автоматически запускающимися видеороликами, всплывающими окнами со звуком, межстраничные полноэкранные объявления и др.

Бизнес

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При этом сайты, которые получат уведомление о том, что на них зафиксированы нарушения, смогут обратиться в Google для повторной проверки.

Интернет-гигант также предоставил список форматов объявлений, которые можно использовать вместо назойливых. Для мобильных устройств:

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Для десктопных:

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Напомним, в апреле стало изветно, что Google собирается добавить в мобильную и десктопную версию браузера Google Chrome функцию блокировки рекламы. Источники The Wall Street Journal тогда говорили, что это защитные меры компании, поскольку она наблюдает рост использования сторонних блокировщиков и хочет подавить эту тенденцию с помощью собственных сервисов.

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