Google принял за спам собственную рекламу на YouTube

На месте заблокированного ролика было написано: "Это видео было удалено за нарушение политики YouTube в отношении спама, мошенничества и введения пользователей в заблуждение".

"Замечательно, что Google создает инструменты для автоматического удаления «обманывающих» видео и отсеивания спама, но если конечный результат – это черный ящик, произвольно принимающий решения, из-за которых даже контент Google считается небезопасным, то кому он действительно может помочь?", – отмечает журналист The Verge Хаим Гартенберг.

Напомним, ранее в YouTube был обнаружен баг, позволяющий обойти некоторые ограничения и вывести любой ролик в топ просматриваемых.

Фото: Максим Лисовой