ТЕЛЕКРИТИКА

Google принял за спам собственную рекламу на YouTube

Бизнес

Интернет-гигант Google по ошибке пометил в качестве спама и заблокировал собственный рекламный ролик об обновленном Chromebook (разновидности нетбука, работающей под управлением Chrome OS) на YouTube.

Как пишет Cossa, компания уже исправила проблему, однако пользователи Reddit успели зафиксировать инцидент:

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На месте заблокированного ролика было написано: "Это видео было удалено за нарушение политики YouTube в отношении спама, мошенничества и введения пользователей в заблуждение".

"Замечательно, что Google создает инструменты для автоматического удаления «обманывающих» видео и отсеивания спама, но если конечный результат – это черный ящик, произвольно принимающий решения, из-за которых даже контент Google считается небезопасным, то кому он действительно может помочь?", – отмечает журналист The Verge Хаим Гартенберг.

Напомним, ранее в YouTube был обнаружен баг, позволяющий обойти некоторые ограничения и вывести любой ролик в топ просматриваемых.

Фото: Максим Лисовой

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