Google позволит создателям фильмов и знаменитостям публиковать сообщения в поисковике

Google даст возможность знаменитостям и организациям публиковать любые свои сообщения непосредственно на страницах поиска, сообщает vc.ru.

Ранее функция «Google публикации» была доступна во время выборов в США в качестве эксперимента для кандидатов в президенты, которые могли публиковать тексты, ссылки, фотографии и видео на страницах поисковой выдачи. Теперь же компания собирается расширить круг лиц, которые смогут пользоваться этой функцией.

Пока что Google фокусируется на музеях, спортивных командах, лигах и фильмах, а также их представителях. Таким образом компания пытается обеспечить своих пользователей более актуальной и своевременной информацией.

В настоящее время «Google публикации» доступны в Бразилии для музыкантов. Компания утверждает, что экспериментирует и с другими категориями популярных организаций и людей в других регионах, не уточняя их названий. Прием заявок на участие в тестировании все еще открыт. Поэтому когда и в каких странах будет запущена функция, Google пока не сообщает.

Напомним, после того как несколько крупных брендов сняли свои объявления с Google из-за того, что они были размещены на страницах с неприемлемым контентом, таким как пропаганда терроризма и антисемитизм, компания анонсировала изменения в политике размещения рекламы. Цель обновления политики — запретить рекламу на страницах или в видеороликах с контентом, разжигающим ненависть, а также жестокого и оскорбительного содержания.

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