Google понизит российские RT и Sputnik в результатах выдачи

Интернет-гигант Google работает над алгоритмом, позволяющим снизить в поисковике уровень выдачи российских сайтов, на которых содержится пропаганда. Как пишет Motherboard, об этом сообщил исполнительный директора материнской компании Alphabet Эрик Шмидт на Форуме Галифакса по международной безопасности в Новой Шотландии.

На такой шаг Google идет после критики в свой адрес из-за того, что принадлежащие Кремлю сайты размещены в «Новостях» и рекламных платформах поисковика.

Как уточнил Шмидт, речь идет об изданиях Sputnik и RT. "Мы работаем над тем, чтобы деранжировать подобные типы сайтов", – сказал он. При этом топ-менеджер уточнил, что полная блокировка не имеется в виду: "Мы не хотим блокировать эти сайты. Я – большой противник цензуры, но очень поддерживаю ранжирование".

Напомним, на прошлой неделе RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя считает его нарушением свободы слова. В ответ на это Госдума РФ приняла поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам». Для вступления поправок в силу их должен одобрить Совет федерации и подписать президент Владимир Путин.

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