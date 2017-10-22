Google поможет СМИ с платным контентом найти подписчиков

Интернет-гигант Google будет использовать собственные инструменты для привлечения платных подписчиков для медиа и брать за это комиссию, сообщает TechCrunch.
По словам главы Google News Ричарда Джинграса, компаниябудет искать потенциальных подписчиков СМИ при помощи пользовательских данных, которые она собирает, и алгоритмов машинного обучения. Так, отмечает издание Media and Journalism, поисковик с помощью разработанных средств цифровой подписки будет определять потенциальных подписчиков или напоминать текущим о необходимости продлить подписку.
Соглашения с издателями будут аналогичны соглашениям с рекламодателями в рамках AdSense.
По информации издания, комиссия за каждую оплаченную подписку может составить 30%. Однако официально в Google эту информацию опровергают и обещают выгодные условия для издателей.
Напомним, ранее Google закрыл программу First Click Free (FCF), которая давала пользователям доступ (бесплатный) к платным материалам изданий при первом переходе на страницу из результатов поиска. Данное решение призвано помочь СМИ повысить свои доходы от подписок.
Фото: Flickr.com / brionv
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