Google помогает СМИ отслеживать оскорбительные комментарии к публикациям

Интернет-гигант Google и его дочерняя компания Jigsaw запустили новую технологию, которая поможет новостным изданиям и онлайн-платформам определять оскорбительные комментарии на своих сайтах, сообщает Zaxid.net.
Технология, получившая название Perspective («Перспектива»), будет рассматривать комментарии и оценивать их на основе того, насколько они похожи на комментарии, которые люди считают оскорбительными, или могут заставить их покинуть разговор.
Сервис был протестирован на издании New York Times. И компании надеются распространить технологию на другие новостные издания, такие как The Guardian, The Economist и др.
"Новостные издания стремятся поощрять взаимодействие и дискуссии вокруг их содержания, но считают, что сортировка миллионов комментариев для поиска троллинга или оскорблений займет много денег, труда и времени. В результате, многие сайты закрыли комментарии вообще", - отметил президент Jigsaw Джаред Коэн.
Фото: flickr.com / Ben Nuttall
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