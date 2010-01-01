Google отказывается от функции «живого поиска»

Интернет-гигант Google решил отключить функцию «живого поиска» Google Instant, которая показывала ответы во время ввода запроса, сообщает vc.ru.

Теперь же пользователям необходимо будет ввести запрос, а затем нажать на Enter, кнопку на экране или предложенный вариант поисковой фразы, чтобы увидеть результаты.

По словам представителей компании, такое решение связано с развитием мобильного поиска, на который теперь приходится больше 50% всех запросов.

"Мы запустили​ Google Instant для того, чтобы предоставлять пользователям ответы настолько быстро, насколько это возможно, в том числе на десктопах. Но с тех пор мобильные устройства сильно изменились, поменялись процессы ввода запросов и экраны. Учитывая это, мы решили отключить Google Instant, чтобы сделать поиск более быстрым и гибким на всех устройствах", – пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, «живой поиск» впервые появился в 2010 году. Марисса Майер, которая тогда возглавляла направление разработки поиска, называла изменение «фундаментальным сдвигом в поисковиках».

Фото: Pixabay.com / FirmBee