Google освободит пользователей от теста «Я не робот» на сайтах

Интернет-гигант Google усовершенствовал систему защиты сайтов от роботов reCAPTCHA, «научив» ее автоматически отличать живых пользователей от искусственных алгоритмов без дополнительной проверки, сообщается в официальном блоге компании.

Обновленная система работает на основе комбинации технологий машинного обучения и анализа рисков, что позволяет ей определять пользователей без специальной проверки. Она анализирует несколько параметров, среди которых - IP-адрес, предыдущие взаимодействия посетителя сайта с reCAPTCHA, движения мыши и т.д.

Однако если поведение пользователя вызовет подозрения, он все же должен будет пройти проверку, например поставить галочку перед фразой «Я не робот», расшифровать текст или выбрать изображения, соответствующие какому-то критерию.

Напомним, в феврале Google и его дочерняя компания Jigsaw запустили новую технологию, которая помогает новостным изданиям и онлайн-платформам определять оскорбительные комментарии на своих сайтах.

Фото: «Телекритика»