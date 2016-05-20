Google научил искусственный интеллект превращать размытые фото в качественные

Подразделение технологического гиганта Google Brain представило разработку на основе нейросети, которая «умеет» преобразовывать нечеткие, «пиксельные» фотоснимки в качественные изображения, но не из исходника, а «угадывая» недостающие подробности, сообщает Cossa.

Восстановленный таким образом снимок необязательно будет совпадать с несжатым оригиналом, однако если «ужать» оба варианта, они будут идентичны.

Компания уже протестировала нейросеть на снимках знаменитостей и их спален. По результатам эксперимента, 10% опрошенных не смогли найти разницу между оригинальными фото людей и «придуманными» программой, а 28% не смогли отличить такие же изображения интерьеров.