ТЕЛЕКРИТИКА

Google начинает тестирование своей загадочной операционной системы

Бизнес

Компания Google уже более года экспериментирует с новой операционной системой Fuchsia. И теперь, как сообщает Chrome Unboxed, компания выпустила документацию, позволяющую загружать ОС на Pixelbook, ноутбук от Google.

Fuchsia является нетипичной для разработчиков операционкой и для ее запуска понадобятся две машины: одна послужит сервером, вторая - исполнителем. В паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Новая ОС рабтает на платформе Zircon от Google, а не на Linux, свойственной для Android и Chrome. Не совсем понятно, зачем Google понадобилась новая операционная система и какие устройства будут на ней работать. Поскольку тестирование в основном распространяется на Chromebook, есть мнение, что эта операционка может стать преемником проекта Andromeda, который так и не был реализован. Идея проекта Andromeda заключается в соединении на одном ноутбуке двух систем - Chrome и Android.

Фото: Mashsble

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Google начинает тестирование своей загадочной операционной системы

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