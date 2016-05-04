Google и Microsoft будут понижать пиратские сайты в поисковой выдаче

Поисковики Google и Bing (принадлежит корпорации Microsoft) станут понижать в поисковой выдаче сайты с пиратским контентом. Пока что только в Великобритании.

Как сообщает vc.ru, соответствующее соглашение компании подписали с британским правительством и правообладателями. Кодекс вступает в силу с 1 июня.

Ожидается, что принятые ими меры затруднят поиск пиратских фильмов и музыки, а также сайтов с нелегальной трансляцией спортивных соревнований. То естьпользователи, которые ищут музыку или видео, электронные книги и трансляцию футбольного матча, с большей долей вероятности попадут на страницы добросовестных поставщиков, а не на пиратские сайты, которые угрожают их же безопасности.

Также условия соглашения распространяются и на сайты с оскорбительной информацией. Однако, что конкретно понимается под «оскорбительной информацией», пока не уточняется.

Отметим, это первое такое соглашение между правообладателями и техническими компаниями.Новая инициатива будет работать параллельно с действующими антипиратскими мерами, среди которых судебная блокировка сайтов и совместная работа с брендами по сокращению объема рекламы на пиратских сайтах.

Напомним, представительство Евросоюза в Украине считает, что страна в рамках эффективной защиты прав интеллектуальной собственности должна на законодательном уровне предусмотреть наказание для лиц, причастных к поддержке и созданию пиратских сайтов.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать законопроект, который будет предусматривать блокирование интернет-сайтов по решению суда.

Фото: pixabay.com / FirmBee