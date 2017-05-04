Google и Facebook лидируют по уровню доходов с рекламы: Zenith

Американские технологические компании Google и Facebook с миллиардной аудиторией пользователей вместе получают свыше 20% доходов (более $100 млрд) на мировом рынке рекламы, сообщает AIN.UA.

По данным агентства Zenith, за последний год Google заработала на рекламе $79,4 млрд, а Facebook — $26,9 млрд. Тройку лидеров замыкает американская компания Comcast (предоставляет услуги широкополосного доступа к интернету, кабельного ТВ и телефонии), заработавшая на рекламе $12,9 млрд. В отличие от первых двух, она получает деньги и от телерекламы.

В топ-10 компаний в рейтинге, который Zenith составило по результатам своего исследования, вошли также китайскаяBaidu (один из активов - одноименный поисковик),The Walt Disney Company, 21st Century Fox, американский медиахолдинг CBS Corporation (включает в себя теле- и радиовещательный, издательский и рекламный бизнес), американская масс-медиа компания iHeartMedia Inc., Microsoft и немецкий медиаконцерн Bertelsmann.

Сервис микроблогов Twitter занимает 30-е место - с 2012 по 2016 год рост рекламных доходов составил 734%.

Напомним, Google добавит в платформу DoubleClick Bid Manager, позволяющую рекламодателям контролировать программатик-закупки, создавать и измерять рекламные кампании на десктопах, мобильных устройствах и видео, возможность размещения национальной, локальной и адресной ТВ-рекламы.

Фото: Flickr.com / Robert Scoble