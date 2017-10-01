Google и Apple помогают издателям монетизировать материалы

Интернет-гигант Google завершает свою программу First Click Free, требовавшую, чтобы издатели предоставляли пользователям бесплатный доступ к определенному количеству своих статей. А компания Apple решила разрешить некоторым издателям, которые пользуются платформой Apple News, использовать свои собственные рекламные технологии в текстах материалов.

Как пишет Business Insider, это важно, во-первых, потому что закрытие First Click Free поможет издателям улучшить ситуацию с подпиской. Раньше медиа, которые не предоставляли бесплатный доступ к определенному количеству своих статей, были понижены в результатах поиска. Поскольку теперь такого требования не будет, издатели смогут привлечь больше подписчиков.

Google, в свою очередь, тоже сможет получать свой процент от этого. Точная его размер пока не определен, однако ожидается, что компания будет забирать небольшую часть доходов от подписки. Также интернет-гигант разрабатывает и другие продукты для оптимизации процесса подписки.

Во-вторых, уступка Apple позволить издателям экономить свое время, поскольку они могут просто распространять текущие кампании, используя свои собственные технологии, вместо того чтобы предпринимать дополнительные шаги для создания отдельной кампании с помощью технологии показа рекламы Apple.

Эти изменения могут побудить издателей опубликовать больше контента в Apple News, что повысит их монетизацию и одновременно может привлечь больше пользователей в приложение Apple.