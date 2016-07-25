Google добавит блокировщик рекламы в Chrome

Компания Google собирается добавить в мобильную и десктопную версию браузера Google Chrome функцию блокировки рекламы, сообщает vc.ru.

Внедрение новой функции запланировано в течение нескольких недель. По словам источников The Wall Street Journal, знакомых с планами компании,рассматривается два режима работы блокировщика: сервис сможет либо отключать раздражающую рекламу (всплывающие окна, ролики со звуком и т.д.), либо закрывать доступ ко всем объявлениям на тех сайтах, где была замечена назойливая реклама.

Источники издания отмечают, что эти планы - защитные меры Google, поскольку компания наблюдает рост использования сторонних блокировщиков и хочет подавить эту тенденцию с помощью собственных сервисов. Кроме того, у Google появится возможность получать плату от рекламодателей, которые хотят пройти через фильтры блокировщика в Chrome.

Отметим, сама компания входит в созданный разработчиком приложений Eyeo GmbH альянс Acceptable Ads, за счет чего ее объявления показываются пользователям блокировщика AdBlock Plus.

Напомним, осень 2016 года Google вместе с группой компаний, среди которых - The Washington Post, Procter & Gamble, Unilever и др., начал бороться с блокировкой рекламы в интернете. В связи с этим интернет-гигант планировал разработать политику так называемой приемлемой рекламы на основе собственного исследования, посвященного типам рекламы, которые пользователи считают неприемлемыми.

Фото: Flickr.com / Maurizio Pesce