Google добавит блокировщик рекламы в Chrome

Компания Google собирается добавить в мобильную и десктопную версию браузера Google Chrome функцию блокировки рекламы, сообщает vc.ru.
Внедрение новой функции запланировано в течение нескольких недель. По словам источников The Wall Street Journal, знакомых с планами компании,рассматривается два режима работы блокировщика: сервис сможет либо отключать раздражающую рекламу (всплывающие окна, ролики со звуком и т.д.), либо закрывать доступ ко всем объявлениям на тех сайтах, где была замечена назойливая реклама.
Источники издания отмечают, что эти планы - защитные меры Google, поскольку компания наблюдает рост использования сторонних блокировщиков и хочет подавить эту тенденцию с помощью собственных сервисов. Кроме того, у Google появится возможность получать плату от рекламодателей, которые хотят пройти через фильтры блокировщика в Chrome.
Отметим, сама компания входит в созданный разработчиком приложений Eyeo GmbH альянс Acceptable Ads, за счет чего ее объявления показываются пользователям блокировщика AdBlock Plus.
Напомним, осень 2016 года Google вместе с группой компаний, среди которых - The Washington Post, Procter & Gamble, Unilever и др., начал бороться с блокировкой рекламы в интернете. В связи с этим интернет-гигант планировал разработать политику так называемой приемлемой рекламы на основе собственного исследования, посвященного типам рекламы, которые пользователи считают неприемлемыми.
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