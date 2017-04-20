ТЕЛЕКРИТИКА

Google Chrome запретит автозапуск видео со звуком на сайтах

Бизнес

Браузер Google Chrome собирается блокировать автоматический запуск видео на сайтах, если ролик включается со звуком. Новая функция появится в версии Google Chrome 64, выход которой намечен на январь, сообщается в официальном блоге.

"Одной из наиболее частых проблем для пользователей является внезапное воспроизведение мультимедиа, которое может использовать их данные, потреблять энергию и создавать нежелательные шумы во время просмотра. Чтобы решить эту проблему, Chrome сделает автовоспроизведение более согласованным с ожиданиями пользователей и предоставит пользователям больше контроля над аудио", – говорится в сообщении.

Теперь видео со звуком будет включаться только, когда пользователь «обратит внимание» на него. В остальных же случаях сайты смогут автоматически запускать только видео с выключенным звуком.

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Как уточняют в компании, функция будет работать одновременно в мобильной и десктопной версии браузера.

Что касается версии Chrome 63, то туда будет добавлен новый пользовательский параметр с возможностью полностью отключить звук для отдельных сайтов.

"Эти изменения позволят пользователям более эффективно контролировать мультимедиа в своем браузере, в то же время упростив издателям возможность использовать автозапуск там, где он приносит пользу пользователю", – отмечают разработчики.

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