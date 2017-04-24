Google будет продавать рекламу на традиционном ТВ

Google добавит в платформу DoubleClick Bid Manager, позволяющую рекламодателям контролировать программатик-закупки, создавать и измерять рекламные кампании на десктопах, мобильных устройствах и видео, возможность размещения национальной, локальной и адресной ТВ-рекламы. Пока только в США, сообщает AIN.UA.

Для этого разработчики интегрировали DoubleClick вместе с двумя adtech-платформами Wideorbit и Clypd, а также Google Fiber.

В компании называют это первым шагом, позволяющим рекламодателям и агентствам управлять своими видеокампаниями на цифровом и линейном телевидении более эффективно. "Границы между ТВ и цифровым видео размываются, и для маркетологов важно иметь возможность охватить аудиторию на всех экранах", — говорит директор продуктового менеджмента Google Рани Энджи. По ее словам, запуск новой функции состоится примерно в течение месяца

Интеграция на одной платформе DoubleClick позволит отслеживать онлайн-активность пользователей вроде поиска бренда или названия продукта в Google и YouTube после показа роликов на ТВ.

В Google ожидают, что это повысит спрос на рекламный инвентарь у американских медиакомпаний, особенно среди продвинутых групп по закупке ТВ-рекламы в агентствах и рекламодателей, в первую очередь ориентированных на цифровую среду.

Фото: Flickr.com / Ben Nuttall