Google будет отправлять неавторитетные СМИ в конец поисковой выдачи

Компания Google изменила алгоритмы работы своей поисковой системы для препятствования распространению фейковых новостей в интернете. Об этом в официальном блоге интернет-гиганта сообщил вице-президент по технологическим вопросам Бен Гомес.

По его словам, алгоритмы Google помогают выявить надежные источники информации из сотен миллиардов каталогизированных компанией страниц, однако по небольшой доле запросов ежедневно (около 0,25%) поисковик все равно выдает результаты оскорбительного содержания или вводящие пользователей в заблуждение. "Чтобы предотвратить распространение такого контента, мы усовершенствовали методы оценки, а также обновили алгоритмы для получения (в поисковой выдаче. - Ред.) более авторитетного контента", - добавил он.

Так, Google ужесточил правила, касающиеся того, какую именно информацию считать нежелательной. В эту категорию вошли "вводящие в заблуждение данные, непредусмотренные оскорбительные результаты поиска, мистификации и безосновательные теории заговоров". Страницы, на которых появляются подобные публикации, будут получать специальные отметки.

Изменилось и количество факторов, которые учитывает поисковик, определяя очередность вывода на страницу поисковых результатов. Если ранее учитывалось больше 100 факторов (например, то, насколько свежей является та или иная информация, как часто искомое словосочетание появляется на найденной странице и др.), то теперь более авторитетные источники всегда будут появляться ближе к вершине списка результатов поиска, а те, которые считаются неавторитетными - в самом низу.

Кроме того, компания упростила процедуру подачи жалобы пользователями на появление неверной или оскорбительной информации в строке автоматического заполнения в поисковике или в блоке с наиболее популярными ответами на запрос.

Напомним, ранее Google запустил функцию фактчека для новостей в поисковой выдаче и в выдаче по новостям. Отметка Fact Check появляется непосредственно под названием новости или статьи, и обозначает, что факты в сообщении проверены как самим издателем, так и фактчекинговыми организациями.

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