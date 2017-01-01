Google AdSense назвал всплывающие окна самым раздражающим видом рекламы

Интернет-пользователи негативней всего относятся ко всплывающим окнам. Так, 50% респондентов исследования «Коалиции за лучшую рекламу» от компании Google сказали, что не возвращаются и не рекомендуют знакомым сайты, где есть поп-апы.

Как сообщает издание Cossa, об этом рассказали авторы официального блога Google AdSense. Также они дали советы относительно того, чем ее заменить.

По словам сотрудников AdSense, не все виды рекламы мешают пользователям. Более «дружелюбными» форматами являются полноэкранные inline-объявления, которые занимают столько же места, что и всплывающая реклама, но не перекрывают контент.

Поп-апы же негативно воспринимаются на всех платформах. Но если на десктопе они являются причинами нарушений правил сервиса в 97% случаев, то на мобильных устройствах – в 54%. Из них 21% связан с высокой плотностью рекламы на экранах смартфонов, из-за чего страницы грузятся дольше, а пользователи не могут найти нужный им контент.

В AdSense считают, что больше всего проблем исходит от небольших сайтов: в отличие от крупных издателей, они не занимаются контролем качества рекламы.

Для помощи ресурсам команда сервиса ежедневно мониторит сеть, сравнивает объявления на сайтах со «Стандартами лучшей рекламы» и монтирует видео с рекомендациями о том, как делать не надо. Если сайт не будет подходить стандартам, его создатели получат извещение от системы Ad Experience Report со ссылкой на стандарты, видеороликом и информацией о том, как ошибки влияют на ресурс.

Напомним, по данным Интернет ассоциации Украины, в первом полугодии 2017 года рынок медийной интернет-рекламы в Украине составил 827 млн грн, что на 42% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

Фото: ТК