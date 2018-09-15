Гонка воображений: как компании плодят новые стриминговые сервисы

Дата запуска: вторая половина 2019 года

Что обещают: 500 фильмов, 7000 эпизодов сериалов, все фильмы Marvel Studios и очень дорогой оригинальный контент по «Звездным войнам»

Disney тоже скажет «нет» взрослому контенту на своей стриминговой платформе: поскольку корпорация владеет 30% сервиса Hulu, шоу 18+ будут уходить под его крыло. Но если в остроте сюжетов Disney технически заранее проигрывает Netflix’у, то стоимость подписки при этом у нее будет более привлекательной. Точная цена пока не озвучена, но она однозначно будет ниже, чем $8–14 за месяц у Netflix. При этом сам контент будет далеко не дешевым: сериал по вселенной «Звездных войн», например, обойдется в $100 млн.

Мысленно вычтите из ежегодного бюджета Disney еще около $300 млн, которые компании приносила продажа своих топовых релизов все тому же Netflix. С другой стороны, возможность посмотреть «Капитана Марвел», новые «Звездные войны» и мультфильмы (включая ремейк «Короля льва» и «Дамбо») на одной платформе сразу после завершения их проката звучит довольно заманчиво.