Гонка воображений: как компании плодят новые стриминговые сервисы

«Бренды все чаще ведут себя, как медиакомпании», – можно было прочесть пару лет назад на любом бизнес-ресурсе. Речь шла о том, что теперь фирмам приходится бороться не только за покупателя, но и за читателя: ведь когда сотни компаний пытаются оседлать очередную «вирусную» волну, контент-маркетинг – наше все. С тех пор ситуация не изменилась, но сейчас бренды не только ведут себя, как медиа в охоте за инфоповодом: бренды и впрямь становятся медиакомпаниями.
Для них больше недостаточно раз в полгода выпускать какой-нибудь лайфстайл-журнал: на полноценное присутствие в медиаполе посягают даже такие странные компании, как эзотерический магазин Гвинет Пэлтроу. Что уж говорить о компаниях-гигантах: в будущем году нас ждет запуск стриминговых сервисов от Apple и сети супермаркетов Walmart, и что самое удивительное – с оригинальным контентом. «Телекритика» узнала, какие еще компании запустили или запустят в ближайшее время собственные цифровые кинотеатры, и зачем стриминговая платформа фирме, сдающей в аренду склады.
Дата запуска: 15 сентября 2018
Что обещают: ежедневная новостная программа, тематический контент по вселенной DC (фильмы, анимация, комиксы) и ежемесячные обновления
12 октября на принадлежащей Warner платформе появился первый долгожданный сериал – «Титаны» (ранее подписчикам приходилось довольствоваться Суперменом и Чудо-женщиной образца 70-х пополам с мультфильмами). Критикам новинка понравилась – на RottenTomatoes у «Титанов» рейтинг 81%, – а вот фэндом она огорчила. «Отличное фанатское видео!.. Постойте, что здесь делает лого DC?» – гласит один из самых популярных комментариев на YouTube, намекающий на весьма бюджетный экстерьер сериала. Если DC хочет заработать на сервисе, придется в первую очередь удовлетворять запросы фанатов, а не критиков, и, судя по дальнейшим планам компании, там готовы постараться: на будущий год запланирован выход сериалов «Патруль судьбы», «Старгерл» и хоррора «Болотная тварь». Кроме того, в производстве находится приквел к истории Супермена «Метрополис».
На Forbes новый сервис оценили относительно высоко, отметив лишь, что многие качественные сериалы по комиксам DC на него не попали (Teen Titans GO! доступны лишь на Hulu, а сериалы из «Вселенной Стрелы» от CW – на Netflix). А вот более нишевый портал Slashfilm раскритиковал новинку: мол, самое лучшее, что вы получаете за $7,99 в месяц – это навигацию между комиксами и связанными с ними шоу.
Дата запуска: зима или весна 2019 года
Что обещают: более широкий выбор контента, чем в iTunes, и семейные шоу собственного производства
«Яблочные» уже пробовали себя в роли производителей ТВ-контента: оригинальные шоу Apple, Carpool Karaoke и Planet of the Apps, были доступны по подписке на Apple Music и не пользовались особой популярностью.
Но теперь компания мыслит цифрами совсем иного порядка: по некоторым данным, к 2022 году на собственные шоу она потратит порядка $4,2 млрд – это вдвое меньше, чем планирует потратить Amazon, но все равно впечатляет. Для владельцев устройств Apple по крайней мере часть контента будет бесплатной; но вопросы пока вызывает не качество сериалов или их выбор, а… степень самоцензуры. По предварительной информации, Apple не станет наполнять свою VOD-нишу продуктом со «взрослым» рейтингом R: так что не ждите новой «Игры престолов» или «Рассказа служанки». Зато, как мы уже писали, на платформе с самого старта будет большой выбор научно-фантастического контента (пусть и с рейтингом PG).
Дата запуска: вторая половина 2019 года
Что обещают: 500 фильмов, 7000 эпизодов сериалов, все фильмы Marvel Studios и очень дорогой оригинальный контент по «Звездным войнам»
Disney тоже скажет «нет» взрослому контенту на своей стриминговой платформе: поскольку корпорация владеет 30% сервиса Hulu, шоу 18+ будут уходить под его крыло. Но если в остроте сюжетов Disney технически заранее проигрывает Netflix’у, то стоимость подписки при этом у нее будет более привлекательной. Точная цена пока не озвучена, но она однозначно будет ниже, чем $8–14 за месяц у Netflix. При этом сам контент будет далеко не дешевым: сериал по вселенной «Звездных войн», например, обойдется в $100 млн.
Мысленно вычтите из ежегодного бюджета Disney еще около $300 млн, которые компании приносила продажа своих топовых релизов все тому же Netflix. С другой стороны, возможность посмотреть «Капитана Марвел», новые «Звездные войны» и мультфильмы (включая ремейк «Короля льва» и «Дамбо») на одной платформе сразу после завершения их проката звучит довольно заманчиво.
Добавьте к этому порцию ностальгии: Disney создаст многосерийный ремейк фильма «Фанатик» с Джоном Кьюсаком, переснимет «Леди и бродягу» с живыми актерами и адаптирует «Дорогая, я уменьшил детей» для миллениалов: похоже, у Netflix и впрямь есть причины для беспокойства.
Увы, на сегодняшний день мало что известно о стриминговой платформе WarnerMedia, которая запустится в конце 2019 года и будет предлагать, помимо прочего, контент канала HBO и компании Warner Bros. Но уже ясно, что материнская компания AT&T – самый агрессивный игрок на рынке: через свои digital-подразделения она владеет платформами DirecTV Now, HBO Now, AT&T Watch, ESPN+, FilmStruck и вышеупомянутым DC Universe.
На днях CEO компании Hewlett Packard Мег Уитман и кинопродюсер Джеффри Катценберг анонсировали запуск стримингового сервиса, ориентированного на мобильные девайсы, – Quibi (от quick bits – «маленькие фрагменты»). Сообразно с названием, зрителю будут предложены короткометражные программы и сериалы, разбитые на 10-минутные эпизоды: другими словами, контент, который можно смотреть по дороге на работу или во время перерыва. Стартап собрал $1 млрд, причем среди инвесторов была замечена и Disney.
Сеть супермаркетов WalMart еще в 2010 году приобрела сервис цифрового видеопроката Vudu, но его бизнес-модель подразумевает оплату за один фильм – как в старые времена с выдачей DVD напрокат. Теперь же компания, настроенная обойти своего вечного соперника Amazon, запустит полноценный стриминговый сервис. На Vudu будут доступны оригинальные фильмы, которые WalMart создает в партнерстве с кинокомпанией MGM: первой ласточкой станет ремейк комедии «Мистер мама» (1983).
О собственном стриминговом сервисе задумалась и крупнейшая компания по аренде складов Costco, параллельно являющаяся одним из ведущих розничных торговых предприятий в США. Правда, о соперничестве с WalMart речи еще не идет: пока это лишь потенциальный бонус, которым Costco планирует поощрять особо ценных клиентов.
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Но даже с учетом варьирующихся форматов – от мобильного видео до «элитного» контента – трудно поверить в то, что в ближайшие годы спрос будет поспевать за предложением VOD-платформ. «Пора называть вещи своими именами: мы живем в пузыре стриминговых сервисов», – пишет CNBC. Полгода назад мы рассказывали, как платные сервисы загоняют подписчиков в «абонементный ад»: похоже, для обсессивных любителей телевидения с появлением полудюжины новых платформ дело обернется еще хуже, а вот рядовые зрители попросту продолжат оплачивать один-два сервиса (или, если речь о наших реалиях, – плавать в растущем море контента под пиратским флагом). С учетом того, что большинство перечисленных VOD’ов будут предлагать ностальгический, детский или нишевый контент, о появлении серьезных соперников у Amazon и Netflix говорить еще рано.