«Голос столицы» запустило вечернее шоу с Юрием Бибиком и Алексеем Бурлаковым

В эфире информационной радиостанции «Голос столицы» стартовало новое шоу «Вечірня варта».

Как сообщает пресс-служба станции, оно будет выходить с понедельника по пятницу в 17:00.

Ведущие шоу Юрий Бибик и Алексей Бурлаков вместе с экспертами будут разбирать наиболее интересные, резонансные и важные события дня. В частности, вформате дискуссии будут обсуждаться политические, экономические и социальные темы. Кроме того, внимание будет уделяться и свежим новостям Украины и мира.

"«Вечірня варта» – это площадка для споров, разборов ситуаций, мнений и новостей", – уочняют на радиостанции.

Кроме экспертов и ньюзмейкеров, принимать участие в обсуждении тем будут и слушатели в специальной рубрике Vox populy.

Фото: Пресс-служба «Голоса столицы»