«Голос країни 7» стал самой рейтинговой развлекательной программой с начала года

Также «Голос країни» стал самой рейтинговой развлекательной программой с начала года на украинском телевидении.Средняя доля седьмого сезона превысила показатели предыдущих лет и составила рекордные 19.4% по аудитории 18-54 в городах с населением более 50 тыс. По аудитории 18-54 (Украина) средняя доля составила 18.3%, уступив только показателям первого сезона проекта в 2011 году, отмечают на телеканале.

"В среднем каждый выпуск посмотрели около 2,8 млн зрителей (rat #, 4+ Украина), а всего за сезон программе контактировало более 22,5 млн человек (cov #, 4+ Украина)", - сообщают на «1+1».

Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены каналом «1+1».

Напомним, победителем «Голосу країни 7» стал священник из Березани Александр Клименко.

Фото: пресс-служба «1+1»