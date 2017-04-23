«Голос країни 7» стал самой рейтинговой развлекательной программой с начала года

Финальный выпуск седьмого сезона вокального шоу «Голосу країни», который транслировался в эфире телеканала «1+1» 24 апреля, прошел с высокими показателями, сообщает пресс-служба канала.
Доля программы составила 19.0% (18-54, Украина) и 19.1% (18-54, 50+), а рейтинг - 6.2% (18-54, Украина) и 5.9% (18-54, 50+).Таким образом, финал «Голосу країни 7» стал одним из самых успешных по показателям телесмотрения за все сезоны проекта.Кроме того, шоу лидировало в слоте показа.
Топ-6 каналов в слоте финала «Голос країни» (23.04.2017, доля 18-54 (Украина)/18-54 (50К+).
Также «Голос країни» стал самой рейтинговой развлекательной программой с начала года на украинском телевидении.Средняя доля седьмого сезона превысила показатели предыдущих лет и составила рекордные 19.4% по аудитории 18-54 в городах с населением более 50 тыс. По аудитории 18-54 (Украина) средняя доля составила 18.3%, уступив только показателям первого сезона проекта в 2011 году, отмечают на телеканале.
"В среднем каждый выпуск посмотрели около 2,8 млн зрителей (rat #, 4+ Украина), а всего за сезон программе контактировало более 22,5 млн человек (cov #, 4+ Украина)", - сообщают на «1+1».
Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены каналом «1+1».
Напомним, победителем «Голосу країни 7» стал священник из Березани Александр Клименко.
Фото: пресс-служба «1+1»