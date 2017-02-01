«Голос Америки» и «Радио Свобода» перешли под управление Белого дома

С 2017 года управление «Голосом Америки» и «Радио Свобода» перешло от Broadcasting Board of Governors (BBG), утверждаемого американским сенатом, напрямую к Белому дому, а назначать управляющего директора теперь будет президент США, сообщают «Ведомости».

Эта реформа – часть плана администрации Барака Обамы по борьбе с иностранной дезинформацией и пропагандой.

С конца прошлого года BBG управляет гендиректор Джон Лансинг. Но спустя несколько дней после инаугурации Трамп направил двух сотрудников для оценки и ревизии работы совета. Они вместе с Лансингом будут управлять BBG во время переходного периода. Гендиректор в письме сотрудникам сообщил, что BBG и дальше будет придерживаться независимой редакционной политики.

Как известно, «Голос Америки» и «Радио Свобода» называют своей миссией поддержку и продвижение демократии во всем мире. Представители организации всегда настаивают, что они не занимаются пропагандой и публикуют взвешенную объективную журналистику.

Кроме них, Broadcasting Board of Governors (BBG) управляет также кубинским телеканалом и радиостанцией Marti, несколькими СМИ для арабской аудитории. Все проекты полностью финансируются из бюджета США. В прошлом году BBG потратил почти $750 млн, на него работает больше 3500 сотрудников во всем мире.

О конфликте Трампа и американских СМИ смотрите в сюжете программы «Спецкор» на канале «2+2»:

Фото: flickr.com / Gage Skidmore