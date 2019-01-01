Голландский проект De Correspondent запустил англоязычную версию

Сейчас на сайте thecorrespondent.com уже есть состав редакции проекта, мотивирующее видео и просьба поддержать проект деньгами. За месяц необходимо собрать $2,5 млн. Минимальный ежегодный платеж составляет $50.

В месяц редакция обещает делать 30 материалов – по одной истории каждый день. Подписчики проекта смогут не только читать материалы, но и общаться с авторами, участвовать в написании статей. Учредители обещают, что никакой рекламы в проекте не будет.