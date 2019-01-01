ТЕЛЕКРИТИКА

Голландский проект De Correspondent запустил англоязычную версию

Бизнес

Сооснователь голландского проекта De Correspondent Ернст-Ян Пфаут объявил о запуске англоязычной версии со штаб-квартирой в США.


Вчера на своей Facebook-странице сооснователь голландского проекта De Correspondent Ернст-Ян Пфаут (Ernst-Jan Pfauth) объявил о запуске англоязычной версии проекта со штаб-квартирой в США.

К этому дню команда готовилась почти год. Ернст обозначил миссию проекта: «Во времена, когда многие настроены диаметрально против друг друга, важно, чтобы существовал такой журналистский сайт, на котором можно говорить о конструктивных методах преодоления серьезных проблем современности».

Ернст-Ян Пфаут

Фото: Facebook

Сейчас на  сайте thecorrespondent.com уже есть состав редакции проекта, мотивирующее видео и просьба поддержать проект деньгами. За месяц необходимо собрать $2,5 млн. Минимальный ежегодный платеж составляет $50.

В месяц редакция обещает делать 30 материалов – по одной истории каждый день. Подписчики проекта смогут не только читать материалы, но и общаться с авторами, участвовать в написании статей. Учредители обещают, что никакой рекламы в проекте не будет.

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