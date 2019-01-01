Годовой доход The Walt Disney Company составил $12,6 млрд

«Мы очень довольны нашими финансовыми показателями по итогам 2018 финансового года, обеспечившими рекордный доход, чистую прибыль и прибыль на акцию», – сообщил председатель правления и главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт А. Игер (Robert A. Iger).

За прошедший год чистая прибыль компании выросла на $3,62 млрд, ыручка составила $59,43 млрд.

В IV финансовом квартале прибыль Disney выросла на 33% – до $2,32 млрд ($1,55 в расчете на акцию), выручка – на 12%, до $14,31 млрд, как видно из отчета компании.