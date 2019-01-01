Годовой доход The Walt Disney Company составил $12,6 млрд

Данные взяты из отчета о финансовых результатах компании за IV квартал и фискальный год, завершившийся 29 сентября 2018 года.
«Мы очень довольны нашими финансовыми показателями по итогам 2018 финансового года, обеспечившими рекордный доход, чистую прибыль и прибыль на акцию», – сообщил председатель правления и главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт А. Игер (Robert A. Iger).
За прошедший год чистая прибыль компании выросла на $3,62 млрд, ыручка составила $59,43 млрд.
В IV финансовом квартале прибыль Disney выросла на 33% – до $2,32 млрд ($1,55 в расчете на акцию), выручка – на 12%, до $14,31 млрд, как видно из отчета компании.
Культовые фильмы «Черная Пантера», «Звездные войны: последние джедаи», «Мстители: война бесконечности» и мультфильма «Суперсемейка 2» принесли компании наибольшую прибыль. Выручка от производства фильмов выросла на 19%, до $9,99 млрд.
В IV квартале выручка от производства фильмов выросла на 50%, до $2,2 млрд, прибыль – более чем в два раза, до $596 млн. На увеличение квартальных показателей компании повлиял рост кинотеатральных сборов, снижение стоимости производства фильмов и высокие показателями их трансляции.
По итогам финансового года телевизионный бизнес Disney (Media Networks) принес прибыль до $6,6 млрд с выручки в $24,5 млрд. Выручка от кабельного бизнеса составила $17,1 млрд, вещательного телевизионного бизнеса – до $1,37 млрд.