Главу общественного вещателя изберут до 13 апреля

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины объявил о начале конкурса по избранию председателя правления компании. Об этом сообщается на сайте телеканала «UA:Перший».

Согласно условиям проведения конкурса, занимать эту должность, в частности, не могут народные депутаты, члены правительства, члены Нацсовета по ТВ и радиовещанию и другие госслужащие; сотрудники или представители другой телеорганизации, имеющей лицензию на вещание в Украине; владелец доли в уставном капитале вещателей, член набсовета НОТУ и т.д. Поэтому если они будут претендовать на этот пост, то в случае избрания должны будут в течение месяца устранитьконфликт интересов.

Конкурс должен быть проведен не позднее 13 апреля. А документы от кандидатов будут приниматься до 16 марта.

Должностной оклад главы правления общественного вещателя составит 76,8 тыс. грн. Также предусмотрены премии, надбавки и доплаты. При этом он не будет иметь права заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

Напомним, юридическое лицо Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», которое было создано вместо Национальной телекомпании Украины, было зарегистрировано 19 января. Это второй этап преобразования государственной телерадиокомпании в общественную.

Предполагается, что часть технического оборудования для общественного вещателя предоставит Япония.

Исполняющим обязанности главы правления НОТУ назначена заместитель генерального директора НТКУ Анна Бычок. Она будет возглавлять вещатель до тех пор, пока члены Наблюдательного совета НОТУ не изберут председателя правления.

Фото: Facebook-страница Нацсовета по ТВ и радиовещанию