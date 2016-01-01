Главредом журнала «Фокус» стал Евгений Гордейчик

Напомним, сделку о покупке медиаактивов одесского бизнесмена Бориса Кауфмана – журнала «Фокус», приложения «Фокус. Красивая страна» и сайта focus.ua – собственник Business Radio Group («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое») Анатолий Евтухов закрылв декабре 2016 года. Ее подробности он рассказалв интервью «Телекритике».

В январе консультировать нового собственника начал экс-член Нацсовета и экс-менеджер медиахолдинга StarLightMedia Никита Потураев. Также он занимался разработкой стратегии развития проекта.

Фото: Facebook Евгения Гордейчика