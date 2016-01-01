Главредом журнала «Фокус» стал Евгений Гордейчик

Новым главным редактором журнала «Фокус» назначен редактор экономического направления здания Евгений Гордейчик. Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам Гордейчика, главной задачей, которую перед ним поставил акционер – Business Radio Group, является повышение качества контента. "Так что в ближайшее время ждите больше актуальных материалов о подноготной украинских политиков и олигархов, жизненных историй и репортажей из малоизвестных мест", – добавил новый главред.
Напомним, сделку о покупке медиаактивов одесского бизнесмена Бориса Кауфмана – журнала «Фокус», приложения «Фокус. Красивая страна» и сайта focus.ua – собственник Business Radio Group («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое») Анатолий Евтухов закрылв декабре 2016 года. Ее подробности он рассказалв интервью «Телекритике».
В январе консультировать нового собственника начал экс-член Нацсовета и экс-менеджер медиахолдинга StarLightMedia Никита Потураев. Также он занимался разработкой стратегии развития проекта.
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