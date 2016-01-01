ТЕЛЕКРИТИКА

Главредом журнала «Фокус» стал Евгений Гордейчик

Бизнес

Новым главным редактором журнала «Фокус» назначен редактор экономического направления здания Евгений Гордейчик. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Гордейчика, главной задачей, которую перед ним поставил акционер – Business Radio Group, является повышение качества контента. "Так что в ближайшее время ждите больше актуальных материалов о подноготной украинских политиков и олигархов, жизненных историй и репортажей из малоизвестных мест", – добавил новый главред.

Напомним, сделку о покупке медиаактивов одесского бизнесмена Бориса Кауфмана – журнала «Фокус», приложения «Фокус. Красивая страна» и сайта focus.ua – собственник Business Radio Group («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое») Анатолий Евтухов закрылв декабре 2016 года. Ее подробности он рассказалв интервью «Телекритике».

В январе консультировать нового собственника начал экс-член Нацсовета и экс-менеджер медиахолдинга StarLightMedia Никита Потураев. Также он занимался разработкой стратегии развития проекта.

Фото: Facebook Евгения Гордейчика

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

«UA:Перший» готовит собственные late night show и хард-ток

Бизнес

ZIK начинает показывать сериалы

Популярное на Телекритике



Дуся

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Культура

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Ведущий запаниковал и запутался в телекамерах

Дуся

Организаторов фестиваля «Кино против коррупции» уличили в коррупции