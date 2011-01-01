Главредом Realist стал экс-гендиректор «Укринформа» Александр Децик

Интернет-издание Realist.online, которое в июле вошло в состав «Европейской медиа группы» (издает «Апостроф»), получило нового главного редактора. Им стал Александр Децик.

"Относительно позиции Александра Децика, то мы достаточно быстро приняли решение. У него отличный опыт в реорганизации и построении работы редакции", – сказала «Телекритике» директор ЕМГ Светлана Шереметьева.

По ее словам, для ЕМГ «Апостроф» и Realist являются взаимодополняющими изданими, рассчитанными на разные аудитории. Так, если «Апостроф» больше сосредоточен на освещении ситуации на Донбассе и российско-украинских отношений, то Realist будет больше писать о внутриполитической ситуации.

Realist планирует усилить свою команду журналистами, специализирующимися на политических и экономических темах. "Сейчас наша задача максимально сохранить коллектив, поэтому сокращений не ожидается. Наоборот, мы намерены усиливать команду, в первую очередь, журналистами из политического и экономического блоков", – уточнила Светлана Шереметьева.

«Телекритика» также обратилась за комментарием к Александру Децику.

Как известно, в свое время Александр Децик работал корреспондентом информагентства «Интерфакс», с 2011 по 2014 годы – генеральным директором «Укринформа».

Напомним, общественно-политическое издание Realist начало свою работу в августе 2016 года, сайт издания заработал с октября. В начале июля соучредители Realist Алена Громницкая и Сергей Лямец объявили, что продают издание «Европейской медиа группе», а сами начинают работу над новыми медийными стартапами.

Фото: Facebook Александра Децика