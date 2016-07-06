Главредом британского Vogue впервые станет мужчина

Новым главным редактором британского глянца Vogue впервые в его истории станет мужчина - Эдвард Эннинфул, сообщает «BBC Україна».
На этом посту он заменит Александру Шульман, которая возглавляла редакцию журнала последние 25 лет и в январе 2017-го объявила о своей отставке. Новый главред приступит к работе 1 августа.
В издательстве Condé Nast, выпускающем Vogue, называют Еннинфула "влиятельной фигурой в модных, голливудских и музыкальных кругах".Сейчас он занимает должность модного и креативного директора журнала W, где работает с 2011 года. Ранее он сотрудничал с итальянским и американским Vogue.
Как известно, журнал Vogue впервые вышел в 1892 году в США, а первый номер британской версии глянца - в 1916 году. Александра Шульман возглавила редакцию британского Vogue в 1992 году, став в последствии одной из самых авторитетных и часто цитируемых представительниц мира моды в Великобритании.
Фото: Vogue.co.uk
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