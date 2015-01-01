Главредом AIN.UA вместо Урусова стал экс-журналист Forbes Кабачинский

Главный редактор онлайн-издания AIN.UA Павел Урусов покидает свою должность. При этом он остается в команде издания и будет заниматься спецпроектами. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте AIN.UA.

Такое решение принято в связи с тем, что журналист с начала января живет в Ирландии.

Редакцию AIN.UA с сегодняшнего дня возглавляет Илья Кабачинский."Рад, что после долгих поисков удалось найти хорошего главного редактора для AIN.UA. У сайта фантастическая команда, быть главным редактором AIN.UA было очень приятно", - отмечает Урусов.

По словам самого Кабачинского, его основная задача - выдавать еще больше качественного и полезного контента. "В частности, будем делать упор на истории местных компаний и стартапов, рассказывать об их опыте и экспертизе", - говорит журналист.

Как уточняет руководитель AIN.UA Илья Бошняков, одна из задач нового главреда - больше внимания уделять созданию авторского контента, а также работать с новыми форматами.

Как известно, Илья Кабачинский ранее работал журналистом в Forbes и отраслевых проектах.

Павел Урусов занимал должность главного редактора AIN.UA с 23 ноября 2015 года.