Главред «УП. Життя» Галина Тытыш покинула издание

"Я никогда не писала такие посты, потому что никогда еще не меняла работу. В это трудно поверить – из комфортной среды достаточно трудно уходить. Но я уже решилась. Итак, отныне я не главный редактор «УП. Життя»", – написала она.

Вместо нее главным редактором будет Ольга Сытник, которая до этого работала выпускающим редактором.

Напомним, что в октябре главный редактор проекта «УП. Культура» Катерина Ботанова покинула издание.