Главред Tribuna.com Сергей Болотников уходит из издания

Главный редактор украинской версии спортивного сайта Tribuna.com Сергей Болотников с 1 января покидает издание. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Никаких интриг / скандалов – просто устал от всего за 3,5 года. А работать без полной самоотдачи и энтузиазма – неправильно и даже вредно для проекта. Против себя не попрешь. Захотелось чего-то нового, двигаться дальше", – пояснил он.

Чем именно журналист будет заниматься, покинув проект, он пока не знает: "Куда-то конкретно не ухожу. Отдохнуть бы пару недель, а там посмотрим. Но если у вас вдруг есть интересные вакансии, в том числе не связанные с редакторской / журналистской работой, готов рассмотреть".

Кто заменит его на посту главреда, пока неизвестно.

Напомним, до Tribuna.com Сергей Болотников работал в изданиях «Обозреватель», «Фокус» и «Газета по-киевски».

Фото: Facebook Сергея Болотникова