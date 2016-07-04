Главред «Сноба» Егор Мостовщиков – о том, как изданию удержаться на плаву: «Медиапроекты MRG»

«Коммерсант» вообще был ругательством в начале 90-х, когда из агентства «Факт», которым занимался Яковлев, выросла газета. Он придумал, что это будет для деловых русских людей-коммерсантов, которые делают деньги в эпоху всеобщего ужаса и безумия. И вот, за почти 30 лет существования издания эту аудиторию они, в общем, для себя и создали.

Все, что мы видим сейчас, все мельтешения, суета, по крайней мере, в российских медиа, – это попытка понять, даже имея аудиторию и продукт, как их теперь соединить, довести друг к друга, как сделать так, чтобы продукт добрался до аудитории, а аудитория вернулась к продукту.

После выборов президента Америки, после победы Трампа западная пресса пришла к пониманию того, что она настолько сильно оторвалась от окружающей действительности, что аудитория, которой они продают свой продукт, настолько живет другими вещами, думает, переживает о совсем другом порядке вещей, что она была абсолютно убеждена в том, что победа Хиллари Клинтон – это уже свершившийся факт, а оказалось, что люди думают по-другому.

У изданий, которые давно существуют, очень часто внутри коллектива теряется понимание того, чем они занимаются и зачем. Очень много суеты, много побегов и попыток ухватить стремительно меняющуюся реальность. Из-за этого у людей появляется внутренняя апатия, теряется понимание, как то, что ты делаешь, донести до аудитории.

Я верю, что при создании издания нужно найти «проклятие» какое-то, нащупать мантру. Это может быть одна фраза, которая объясняет всем сотрудникам издания, что это такое. Пример со «Снобом» такой: его аудитория, по задумке Яковлева, – русские люди, живущие на всех континентах, у них разная работа, они говорят на разных языках, но думают по-русски. И предполагалось, что это должно быть издание, которое будет везде, у него будут свои точки и люди в любых городах мира. 8 лет спустя, надо признать, что не все в «Снобе» понимают, что таких людей не существует. По нашей аудитории видно, что большая часть живет в России, и на них приходится 60% трафика. Все остальные – Украина, Белоруссия, США, Канада и т. д. И получается, что ты живешь по старой парадигме, делаешь одно издание, а реальность подсказывает тебе, что другое.