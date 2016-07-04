Главред «Сноба» Егор Мостовщиков – о том, как изданию удержаться на плаву: «Медиапроекты MRG»

Егор Мостовщиков – сооснователь российского самиздата «Батенька, да вы трансформер» и с ноября 2016 года главный редактор сайта «Сноб». Сразу после прихода в «Сноб» он объявил о его реформе, которая заключается в переформатировании и улучшении редакционного процесса. В частности, планируется расширить штат корреспондентов и группу колумнистов.
В интервью проекту «Медиапроекты MRG» Егор Мостовщиков рассказал о том, как создать хорошее медиа, интересное аудитории; как выжить изданиям, которые уже давно существуют, и какой должна быть настоящая журналистика.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
Создание интернет-издания – не самая простая вещь. И технически, и технологически. Требует достаточно много времени, усилий и усердной работы. И может так оказаться, что все эти усилия были спущены в никуда.
«Сноб» был создан в 2008 году Владимиром Яковлевым, который до этого создал «Коммерсант». Вся идея, из которой выросло и название, и повестка (как «Сноба», так и «Коммерсанта». – Ред.), строилась вокруг того, что придумывалась некая аудитория, не существовавшая на самом деле, для которой уже придумывался продукт.
«Я верю, что при создании издания нужно найти «проклятие» какое-то, нащупать мантру»
«Коммерсант» вообще был ругательством в начале 90-х, когда из агентства «Факт», которым занимался Яковлев, выросла газета. Он придумал, что это будет для деловых русских людей-коммерсантов, которые делают деньги в эпоху всеобщего ужаса и безумия. И вот, за почти 30 лет существования издания эту аудиторию они, в общем, для себя и создали.
Все, что мы видим сейчас, все мельтешения, суета, по крайней мере, в российских медиа, – это попытка понять, даже имея аудиторию и продукт, как их теперь соединить, довести друг к друга, как сделать так, чтобы продукт добрался до аудитории, а аудитория вернулась к продукту.
После выборов президента Америки, после победы Трампа западная пресса пришла к пониманию того, что она настолько сильно оторвалась от окружающей действительности, что аудитория, которой они продают свой продукт, настолько живет другими вещами, думает, переживает о совсем другом порядке вещей, что она была абсолютно убеждена в том, что победа Хиллари Клинтон – это уже свершившийся факт, а оказалось, что люди думают по-другому.
У изданий, которые давно существуют, очень часто внутри коллектива теряется понимание того, чем они занимаются и зачем. Очень много суеты, много побегов и попыток ухватить стремительно меняющуюся реальность. Из-за этого у людей появляется внутренняя апатия, теряется понимание, как то, что ты делаешь, донести до аудитории.
Я верю, что при создании издания нужно найти «проклятие» какое-то, нащупать мантру. Это может быть одна фраза, которая объясняет всем сотрудникам издания, что это такое. Пример со «Снобом» такой: его аудитория, по задумке Яковлева, – русские люди, живущие на всех континентах, у них разная работа, они говорят на разных языках, но думают по-русски. И предполагалось, что это должно быть издание, которое будет везде, у него будут свои точки и люди в любых городах мира. 8 лет спустя, надо признать, что не все в «Снобе» понимают, что таких людей не существует. По нашей аудитории видно, что большая часть живет в России, и на них приходится 60% трафика. Все остальные – Украина, Белоруссия, США, Канада и т. д. И получается, что ты живешь по старой парадигме, делаешь одно издание, а реальность подсказывает тебе, что другое.
Продукт в его базовом виде все равно так же будет упираться в базовую журналистику. Многие любят говорить, что журналистика меняется, умирает. Это вранье.Поскольку что-что а журналистика с ее задачами и сутью не поменялась примерно с момента, когда она появилась. Задача будет всегда одна и та же – ты должен достать информацию и донести ее до людей.
Первый рецепт для выживания заключается в том, что журналистику нужно делать. Очень ошибочно думать, что если издание будет копипастить смешных котиков, оно долго проживет. Может быть, оно выживет сегодня-завтра, но в долгосрочной перспективе выяснится, что все котики уже сворованы и теперь нужно пойти и найти новых котиков.
Второе – это сообщество, аудитория. Лучше всего, когда издание создает сообщество и транслирует ему какое-то мировоззрение. И это работает не только в медиа.
Задача научиться строить сообщество, научиться людей собирать вокруг чего-то, научиться сообществу не только что-то давать, но и брать с них что-то. Чтобы они давали тебе деньги, чтобы делились с тобой контентом, чтобы ты знал, что их интересует, чтобы они приходили к тебе в комментарии, писали тебе тексты и т. д. – это как раз одна из тех задач, которые являются общими и у «Сноба», и у «Батеньки».
«Медиа – это один большой домик, в котором лежит очень много профессий»
Лучшие сотрудники редакции «Батеньки» – это люди, выросшие из читателей. Мы создали закрытый интернет-орден, в котором мы собираем наших читателей со всей планеты (сейчас там 300 человек) и учим их. Рассказываем, как писать тексты, проводим для них открытые планерки, зовем лучших российских репортеров, которые помогают обучать их.
«Сноб», когда появился, тоже был в строительстве сообщества прорывным, потому что он состоит наполовину из редакционной части, наполовину – из блогов. Люди покупают подписку, получают блог и начинают писать. Но эта система не доработана, потому что она работает по постмодерации. Там много хорошего никогда не дойдет до читателя. И много отвратительного может подняться внезапно через соцсеть наверх. С этой штукой надо работать, надо общаться с аудиторией.
Медиа – это один большой домик, в котором лежит очень много профессий.
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