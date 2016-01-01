Главред сайта Vogue.ua Наталья Васюра покидает издание

Главный редактор сайта Vogue.ua Наталья Васюра объявила о своем уходе из издания.

"Итак, стоит уже сказать официально: моя работа в Vogue подошла к концу - пришло время новых проектов и новых свершений. Большое спасибо всем, кто был рядом эти 4 года", - написала она в своем Facebook.

«Телекритике» Наталья Васюра рассказала, что решила уволиться по нескольким причинам: "Частично из-за того, что я не поддерживаю новую редакционную политику относительно дальнейшего развития сайта. А во-вторых, мне хочется выйти за рамки проекта и реализовать больше новых идей".

О том, чем она будет заниматься после увольнения, журналист обещает сообщить уже в новом году. "Относительно моих дальнейших проектов – у меня очень серьезные планы, о которых я сообщу в начале следующего года", - сказала Наталья Васюра.

Напомним, в начале сентября из украинской версии глянца о моде Vogue ушла главный редактор Маша Цуканова, возглавлявшая его с начала запуска в 2013 году. Свое увольнение она объяснила усталостью и желанием создать собственный проект. Вместо нее возглавила редакцию Ольга Сушко.

Фото: Facebook Натальи Васюры