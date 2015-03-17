Главред сайта «Эспрессо TV» Сергей Руденко перешел в online.ua

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хочу поблагодарить всех, с кем я работал в эфире и вне эфира. Всем тем, кто смотрел наши эфиры и участвовал в них. Отныне я - шеф-редактор ONLINE.UA.", - написал он.

Он также отметил, что с 3 апреля, ежедневно в 16:00 на сайте online.ua будет выходит его программа «Руденко ONLINE.UA». А с 4 апреля в эфире появится проект «Литература. ONLINE.UA».

Главным редактором «Еспресо TV» Сергей Руденко работал с марта 2015 года.

Фото: Facebook Сергій Руденко