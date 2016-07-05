Главред «Корреспондента» Андрей Хрусталев ушел из издания

Андрей Хрусталев больше не является главным редактором журнала «Корреспондент». Об этом он сообщил в своем Facebook.
Причину увольнения журналист не называет. "Это был прекрасный опыт, так что жалеть не о чем. Но честно говоря, сообщая, что я больше не работаю в журнале «Корреспондент», я все-таки испытываю радость и облегчение", - написал он, добавив, что хотел бы продолжать работать с коллегами из журнала, "но работать, конечно, не в УМХ".
Заместитель главреда Марина Бердичевская, комментируя пост Хрусталева на своей странице в Facebook, отметила: "Проект убивают. Как-то так".
«Телекритика» обратилась за комментариями к Андрею Хрусталеву и УМХ.
Напомним, Хрусталев занял пост главреда «Корреспондента» в начале апреля 2016 года. До этого он возглавлял редакцию газеты «Аргументы и Факты в Украине».
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