Главред «Корреспондента» Андрей Хрусталев ушел из издания

Андрей Хрусталев больше не является главным редактором журнала «Корреспондент». Об этом он сообщил в своем Facebook.

Причину увольнения журналист не называет. "Это был прекрасный опыт, так что жалеть не о чем. Но честно говоря, сообщая, что я больше не работаю в журнале «Корреспондент», я все-таки испытываю радость и облегчение", - написал он, добавив, что хотел бы продолжать работать с коллегами из журнала, "но работать, конечно, не в УМХ".