Glavred.info изменил дизайн и планирует нововведения в контенте

Проектом редизайна Glavred.info занимался 1+1 Digital. Теперь сайт адаптивный, он имеет новые цветовые решения и логотип, а также быстрее загружает страницы.

«Более полугода мы проводили тщательный анализ поведения аудитории. Как результат – была изменена структура сайта, подобраны новые шрифты, цветовое сочетание. Большое внимание мы уделили мобильной версии сайта, а также удобству чтения на наиболее распространенных разрешениях экранов Tablet PC. Мы надеемся, что пользователям понравится финальный продукт», – комментирует Артем Ковалев, руководитель информационного агентства УНИАН и сайта Glavred.info.

Glavred.info также анонсирует перемены в отношении контента сайта. К примеру, увеличится количество аналитических материалов. Также читателям легче будет общаться с приглашенными экспертами в новой упрощенной версии онлайн-чатов.

«Сайт изменился не только внешне, параллельно мы работали над новой концепцией издания. Поэтому читателей ждет еще больше интересной и полезной информации, взаимодействия с социальными сетями, интерактивного контента. Также в планах – запуск украинской версии сайта. Изначально издание было украиноязычным, со временем осталась только русская версия. Мы намерены исправить это недоразумение в ближайшее время», – отметила главный редактор Glavred.info Уляна Кондратенко.