ТЕЛЕКРИТИКА

Главред «Дождя» временно отошел от дел

Бизнес

Обязанности главного редактора телеканала «Дождь» вместо Романа Баданина теперь исполняет его заместитель Александра Перепелова. Об этом сообщила в своем Facebook исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.

Каналу потребовался и.о. главреда, поскольку Баданин поступил в Стэнфордский университет (штат Калифорния, США), куда он уедет туда учиться в конце августа.
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Как рассказала «Ведомостям» генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, он все жепродолжит участвовать в жизни «Дождя»: будет раз в неделю участвовать в летучках, а журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.

Напомним, Роман Баданин занял пост главреда «Дождя» в конце июля 2016 года. До этого он руководил объединенной редакции российского медиахолдинга РБК.

Фото: Facebook Романа Баданина

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