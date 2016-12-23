Главред «Дождя» временно отошел от дел

Как рассказала «Ведомостям» генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, он все жепродолжит участвовать в жизни «Дождя»: будет раз в неделю участвовать в летучках, а журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.

Напомним, Роман Баданин занял пост главреда «Дождя» в конце июля 2016 года. До этого он руководил объединенной редакции российского медиахолдинга РБК.

Фото: Facebook Романа Баданина