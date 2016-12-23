Главред «Дождя» временно отошел от дел

Обязанности главного редактора телеканала «Дождь» вместо Романа Баданина теперь исполняет его заместитель Александра Перепелова. Об этом сообщила в своем Facebook исполнительный продюсер канала Светлана Гуляева.
Каналу потребовался и.о. главреда, поскольку Баданин поступил в Стэнфордский университет (штат Калифорния, США), куда он уедет туда учиться в конце августа.
Как рассказала «Ведомостям» генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева, он все жепродолжит участвовать в жизни «Дождя»: будет раз в неделю участвовать в летучках, а журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.
Напомним, Роман Баданин занял пост главреда «Дождя» в конце июля 2016 года. До этого он руководил объединенной редакции российского медиахолдинга РБК.
Фото: Facebook Романа Баданина
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