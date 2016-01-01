Главред Comma Сергей Кейн запустил шоу на Old Fashioned Radio

В эфире интернет-проекта Old Fashioned Radio начало выходить авторское шоу главного редактора интернет-журнала о музыке Comma Сергея Кейна «Дванадцять дюймів», сообщает издание.
В своем онлайн-радиошоу журналист обсуждает и слушает целиком избранные украинские альбомы вместе с их авторами.
Первый выпуск вышел вчера, 29 декабря. В нем Кейн вместе с этно-хаос группой «ДахаБраха» слушал и разбирал их новый альбом «Шлях».
Кроме того, Old Fashioned Radio объявило о планах запустить в следующем году специальный канал вещания, на котором будет звучать исключительно современная украинская музыка.Отметим, сейчас на сайте проекта доступно три канала вещания: с музыкой и разнообразными шоу, с джазом и блюзом и с олдскульным роком.
Фото: talktome.com.ua
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