Главным заказчиком политической джинсы в регионах является «Оппоблок»: ИМИ

Наивысший уровень джинсы в региональных медиа зафиксирован в николаевских печатных СМИ (15% от общего количества материалов) и в днепропетровских онлайн-СМИ (7%). Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института массовой информации региональных СМИ в десяти регионах на предмет наличия материалов с признаками заказа в апреле-декабре.

Самые низкие показатели заказных материалов зафиксированы в СМИ Ужгорода и Львова (по 2% от общего количества материалов в печатных СМИ и 1% - в интернет-СМИ).

Главными заказчиками политической джинсы, по данным ИМИ, являются местные политики и всеукраинские партии «Оппозиционный блок», «Радикальная партия», «Аграрная партия», «Наш край», «УКРОП», «Возрождение».

Джинса ОБ преобладает в южных (Одесса, Николаев, Херсон) и восточных (Харьков, Днепр, Запорожье) регионах. Тогда как в западных регионах преобладают материалы с признаками заказа в пользу «Аграрной партии» и «УКРОП». «Радикальная партия Олега Ляшко» встречается хотя и в меньшем количестве, чем «Оппозиционный блок», однако практически во всех исследуемых регионах.

Есть и политические силы присущие только для определенных регионов - это «Умная сила» в Запорожье и «Новое время» во Львове.