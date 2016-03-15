Главным заказчиком политической джинсы в регионах является «Оппоблок»: ИМИ

Наивысший уровень джинсы в региональных медиа зафиксирован в николаевских печатных СМИ (15% от общего количества материалов) и в днепропетровских онлайн-СМИ (7%). Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Института массовой информации региональных СМИ в десяти регионах на предмет наличия материалов с признаками заказа в апреле-декабре.
Самые низкие показатели заказных материалов зафиксированы в СМИ Ужгорода и Львова (по 2% от общего количества материалов в печатных СМИ и 1% - в интернет-СМИ).
Главными заказчиками политической джинсы, по данным ИМИ, являются местные политики и всеукраинские партии «Оппозиционный блок», «Радикальная партия», «Аграрная партия», «Наш край», «УКРОП», «Возрождение».
Джинса ОБ преобладает в южных (Одесса, Николаев, Херсон) и восточных (Харьков, Днепр, Запорожье) регионах. Тогда как в западных регионах преобладают материалы с признаками заказа в пользу «Аграрной партии» и «УКРОП». «Радикальная партия Олега Ляшко» встречается хотя и в меньшем количестве, чем «Оппозиционный блок», однако практически во всех исследуемых регионах.
Есть и политические силы присущие только для определенных регионов - это «Умная сила» в Запорожье и «Новое время» во Львове.
Согласно мониторингу, соотношение политической и коммерческой джинсы как в печатных, так и в интернет-СМИ - 50 на 50% (в среднем по всем регионам за девять месяцев). Политическая джинса преобладает над коммерческой в газетах Запорожья (59%), Ужгорода (75%), Харькова (56%), Херсона (63%) и Днепра (55%). В онлайн-СМИ преобладает политическая джинса в Николаеве (58%), Луцке (65%), Полтаве и Херсоне (по 80%).
Что касается коммерческих заказчиков джинсы, то практически во всех исследуемых регионах преобладают коммерческие клиники, магазины и банки. В Запорожье большое количество джинсы «Запорожстали» и экстрасенсов.
В рамках исследования анализировалось по два популярных печатных и два популярных онлайн-СМИ в десяти областях (Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Ужгородской, Волынской и Львовской). Мониторинг проводился каждый вторую неделю в течение последних девяти месяцев. Анализировались все материалы, вышедшие в ленте новостей интернет-изданий, и все материалы недельных выпусков газет в течение недели.