Главным режиссером «112 Украина» стал экс-главный режиссер НТН

У телеканала «112 Украина» новый главный режиссер. Им стал Владимир Половко, сообщает пресс-служба канала.

"«112 Украина» – это канал с амбициями и серьезными задачами. Сильный, уверенный лидер, с красивой картинкой и качественным наполнением. Мне импонируют принципы, которые он исповедует, подход к подаче информации, бешеный ритм, в котором он живет. Но главный козырь канала – его коллектив. Я вижу, что эти люди вдохновлены своей работой, у них горят глаза", – говорит Половко. Он также уверен, что егоопыт и свежий взгляд позволят команде канала двигаться вперед.

Как известно, Владимир Половко работает в сфере телевидения 19 лет, из них 11 – на должности главного режиссера телеканала НТН.В перечне его ТВ-проектов – информационные программы, документальные фильмы, тревел-шоу, рекламные ролики и т. д.

Фото: Пресс-служба «112 Украина»